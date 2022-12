Cagliari, Ranieri: “Torno e l’ho sempre saputo…”

Claudio Ranieri torna dove tutto ebbe inizio. Era il 26 maggio 1991, l’1-1 interno contro il Bari sanciva la salvezza rossoblù in Serie A al termine di un triennio storico caratterizzato dal doppio salto dalla Serie C.

Tante avventure in giro per l’Europa, trionfi epocali e una certezza: mai dimenticare Cagliari e la Sardegna, la favola più bella di tutte. E allora niente può raccontare meglio le emozioni delle sue parole appena successive all’ufficialità dell’accordo.

“In questi giorni mi avete aiutato a prendere questa decisione, non facile per vari motivi. Ci legano stima e amore reciproco, tanti bei ricordi. Ho così ricevuto un aiuto discreto ma che ho sentito, vi conosco… Per questo vengo con immutato entusiasmo, amore e passione, ma io da solo non basto, sarà necessario l’aiuto della Società che mi ha voluto fortemente, sarà necessario il lavoro che chiederò ai miei nuovi ragazzi, saranno necessari i nostri tifosi, soprattutto loro, per spingere il nostro Cagliari ai risultati che tutti noi speriamo fortemente”.