Cagliari-Südtirol, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Si gioca oggi, sabato 1 aprile, alle 14 la gara della 31esima giornata di Serie B tra Cagliari e Südtirol.

Cagliari-Südtirol scenderanno in campo oggi, sabato 1 aprile 2023 alle ore 14 per la 31esima giornata di Serie B. gara molto importante che sa di big match vista la posizione degli ospiti, terzi, e dei padroni di casa, sesti.

Cagliari-Südtirol, le ultime I padroni di casa del Cagliari, come detto, vantano 45 punti in classifica e puntano a confermarsi in alto, magari ottenendo un altro risultato positivo dopo le ultime gare vittoriose. La squadra di Ranieri si affiderà ad uno dei migliori bomber del campionato di Serie B, Lapadula in avanti. A sui supporto ci saranno Falco e Mancosu con ogni probabilità. Nandez in mezzo al campo sarà presente.

Nel Südtirol, mister Bisoli dovrà fare i conti con qualche assenza e qualche acciacco. Ci sarà sicuramente in attacco Odogwu come unica punta. In suo sostegno Cissè.

Le probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Cagliari e Südtirol, si giocherà come detto, oggi sabato 1 aprile alle 14. Gli appassionati di Serie B e tifosi delle due squadre potranno vedere la sfida in diretta tv e in streaming.

La gara, infatti, sarà visibile su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky. Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio Sky Go. Poi c'è l'alternativa NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà essere seguita anche su DAZN e su Helbiz Live, che trasmettono tutte le partite del campionato cadetto.

Di seguito le probabili formazioni nel dettaglio:

Cagliari (4-3-2-1): Radunovic; Zappa, Goldanica, Dossena, Azzi; Nandez, Makoumbou, Kourfalidis; Falco, Mancosu; Lapadula. Allenatore: Ranieri.

Sudtirol (4-4-1-1): Poluzzi, Celli, Zaro, Masiello, De Col; Fiordilino, Schiavone, Casiraghi, Rover; Cissè; Odogwu. Allenatore: Bisoli.