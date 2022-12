Cagliari, ufficiale l’esonero di Fabio Liverani

La notizia era nell'aria e ora è diventata ufficiale: il Cagliari ha deciso di allenare il tecnico Fabio Liverani. A seguito di una serie di risultati negativi, il club rossoblù ha deciso di interrompere il rapporto con l'allenatore ex Lecce. Ora il Cagliari è alla cerca di un nuovo tecnico per la panchina: il nome in cima alla lista sembra essere quello di Claudio Ranieri. La squadra è attualmente affidata a uno staff tecnico interno di cui Roberto Muzzi sarà il responsabile. Questa la nota ufficiale del club: