Genoa, Coda verso la cessione: il punto sul mercato

Genoa al lavoro per rinforzare la propria rosa in vista del mercato di gennaio. Sono i tre possibili nomi sul taccuino

Redazione ITASportPress

In ottica calciomercato, il Genoa è al lavoro per rinforzare la propria rosa in vista del mercato di gennaio. Sono i tre possibili nomi sul taccuino del direttore sportivo Ottolin.

Il Genoa è molto attivo sul mercato. La formazione ligure è alla ricerca di alcuni innesti giusti per la scalata verso la promozione in Serie A. Attualmente i rossoblù si trovano al terzo posto in classifica, a tre lunghezze di distanza dalla Reggina. Il direttore sportivo Ottolin è dunque orientato a concretizzare qualche colpo, sia in entrata che in uscita, per sistemare i conti, ma anche per alzare ulteriormente il livello della squadra.

In ottica uscite sta proseguendo spedita, anche se a fari spenti, la trattativa col Benevento per Massimo Coda. Il capocannoniere degli ultimi due campionati di Serie B avrebbe dato la sua approvazione all'ipotesi di tornare nel Sannio. Proprio lì dove ha segnato tanti gol e si è fatto amare dai tifosi giallorossi. Il suo cartellino viene valutato circa 1,5 milioni. L’operazione, però, è strettamente legata all’eventuale cessione di Forte, attualmente in uscita dal club di Vigorito.

In entrata, invece, sono diversi i profili che stuzzicano la dirigenza ligure. Nel pacchetto arretrato c'è l'idea Goldaniga, in uscita dal Cagliari e con una buonissima esperienza maturata in queste ultime stagioni. Nel caso di cessione di Coda, il ds Ottolin ha due sogni: Gytkjaer e Simy. Il polacco del Monza è attualmente chiuso da Petagna e Caprari, tanto che avrebbe espresso il desiderio di giocare di più. Potrebbe dunque accettare di scendere di categoria con l'obiettivo di riportare in A il Genoa. Simy, invece, è in forza proprio al Benevento, ma i campani potrebbero accettare di lasciarlo partire a causa del suo scarso rendimento sottoporta: fin qui nessun gol in 9 apparizioni.