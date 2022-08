Calciomercato, in B e in C grandi manovre. Le ultime

Mercato di Serie B che va verso il fine settimana con qualche colpo importante. La Ternana ha messo gli occhi su Mamadou Coulibaly: il centrocampista è pronto a lasciare la Salernitana e il d.s. Luca Leone prova a superare la concorrenza della Spal che segue sempre la pista Proia del Vicenza. Devetak va al Palermo: il difensore serbo arriva dal Vojovodina. In Serbia tornerà Maksimovic, che ha risolto il contratto col Genoa (il club lavora per chiudere il rapporto con l’ex tecnico Shevchenko). L’Ascoli è vicino a Samuel Giovane: il centrocampista, già capitano dell’Italia Under 19, arriverebbe in prestito annuale dall’Atalanta, con opzione per un’altra stagione. Al Südtirol piace Torrasi del Pordenone, il Cagliari ha risolto col centrocampista Ladinetti (ex Olbia) .

Serie C - Fermana e Torres da oggi cercheranno di fare acquisti per il campionato di terza serie dopo essere state ripescate al posto di Teramo e Campobasso che dovranno ricominciare dai dilettanti. La Fermana ieri comunque ha tesserato Pannitteri. La Triestina prende Cristiano Lombardi (era alla Reggina) in prestito dalla Lazio, con obbligo di riscatto in caso di B. Rinforzo in difesa per il Pescara: Boben in prestito dalla Ternana. Triennale al Crotone per Tribuzzi (Frosinone); Zanandrea (Mantova, era al Perugia) va all’Avellino, il romeno Marginean (ex Messina) al Novara in prestito dal Sassuolo. Due innesti per la Carrarese: il portiere Satalino dal Sassuolo e Della Latta dal Padova. Fekete (Inter) va al Francavilla, Infantino (Carrarese) al Taranto, Sainz Maza (Gubbio) al Cerignola.