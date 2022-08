Calciomercato Serie B, le ultime

Il colpo che nessuno si sarebbe aspettato in Serie B lo ha messo a segno il Como, club molto ricco. Oggi pomeriggio alle 15 il club lariano presenta Fabregas. Tra le altre compagini il Frosinone continua a rinforzarsi: dal Torino è in arrivo (prestito con diritto di riscatto e contro riscatto) il centrocampista Ben Lhassine Kone, a Crotone nella seconda metà della passata stagione. In uscita dalla rosa di Fabio Grosso, oltre ai veterani Ciano e Gori, l’esterno Tribuzzi conteso da Crotone e Monopoli. Dopo la conferma di Bogdan, c’è un altro difensore nel mirino della Ternana: accordo raggiunto con il Monza per il prestito di Davide Bettella, resta da perfezionare l’intesa con il giocatore. Il d.s. rossoverde Luca Leone ha tolto dal mercato Ferrante – sembrava destinato al Cesena – mentre libererà Damian direzione Trento. Tenta un doppio colpo la Spal, che vuole completare al più presto le entrate: nel mirino il difensore Fiamozzi (svincolato dall’Empoli) e Federico Proia (Vicenza), che a Cittadella con Venturato ha vissuto le sue annate migliori ed è gradito al tecnico. Il centrocampista piace anche a Inzaghi che lo vorrebbe alla Reggina, dove è stato ufficializzato Majer dal Lecce.