Caos Reggina, spunta Bandecchi: “Ilari non può avere il club. Siete nella m***da”

Il caos che si respira a Reggio Calabria non lascia tranquilli i tifosi della Reggina in vista del 29 agosto quando si dovrà pronunciare il Consiglio di Stato. Si susseguono intanto gli interventi e alla piazza non è piaciuto quello di Felice Saladini in tv a Sportitalia. Sulla vicenda Reggina, è intervenuto Stefano Bandecchi l'ex patron della Ternana oggi sindaco della città umbra. Sotto un post della pagina Instagram “regginanews”, che ha riportato la notizia di StrettoWeb relativa al mancato incontro tra Manuele Ilari e il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti, Bandecchi ha detto la sua.“Non può permettersi di prendere la Reggina si è fatto mettere in mezzo poveraccio – ha detto Bandecchi rivolgendosi a Ilari – Non è colpa sua è un malato di calcio , è una persona buona ma non può avere la Reggina. Siete purtroppo nella merda e lo dico da simpatizzante. Mi dispiace. Caro collega sindaco corra ai ripari perché le parole non fanno campionato di nessuna categoria”, ha aggiunto.