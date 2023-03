Casa dolce casa: Genoa batte il Cosenza e fa tris di fila a Marassi

Il Genoa batte in casa il Cosenza 4-0 e torna a -11 dalla capolista Frosinone. A Marassi i rossoblù sono una sentenza per gli avversari e nelle ultime cinque gare hanno lasciato solo un punto al Pisa. Il poker alla squadra calabrese porta la firma di Dragusin nel primo tempo poi nella ripresa gol di Gudmundsson, Puscas e Jagiello. Con la vittoria di stasera la squadra di Gilardino fa tris di fila in casa e stacca Il Bari e il Sudtirol rispettivamente terzo e quarto in classifica.