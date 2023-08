Catanzaro, 17 anni senza vittorie in B e Iemmello a secco da 2 anni e mezzo

Il Catanzaro ha finalmente trovato il suo nuovo difensore. Si tratta di Luka Krajnc, centrale classe 1996 che arriva direttamente dalla Germania, dall'Hannover 96. Lo sloveno firmato un contratto biennale che lo legherà alle aquile fino al 30 giugno 2025. L'annuncio è arrivato dallo stesso club giallorosso tramite profili social. Il 28enne ha già raccolto esperienza nei campionati italiani, avendo passato dieci anni in Serie A con il Cesena e 104 presenze in Serie B tra Genoa, Cagliari, Sampdoria e Frosinone. Ora comincia la sua nuova avventura in cadetteria agli ordini di mister Vivarini. Ora il Catanzaro andrà alla ricerca di un ultimo rinforzo più giovane per la difesa, così da completare il reparto mentre continua il campionato. A proposito di Serie B, i giallorossi devono rompere un record negativo visto che non vincono una partita del torneo cadetto da 17 anni. L'ultimo squillo fu nell'aprile del 2006 contro la Ternana battuta 2-0 al Liberati e proprio gli umbri saranno il prossimo avversario della squadra di Vivarini con il match che si giocherà al Via del Mare di Lecce. Il Catanzaro confida nella capacità realizzativa del bomber Pietro Iemmello che però non segna in B da due anni e mezzo. Domenica insomma i tifosi voglio cancellare questa scia negativa e festeggiare la prima vittoria in B che manca da otto turni consecutivi.