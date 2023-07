Catanzaro, a lavoro per rinnovare bomber Pietro Iemmello

Il Catanzaro è al lavoro per rinnovare il contratto di Pietro Iemmello , bomber e grande protagonista della scorsa stagione. L'attaccante ha rinnovato da poco, con il prolungamento che è scattato automaticamente con la promozione in Serie B. Ma le Aquile del Sud vogliono fare ancora meglio. Rispetto all'attuale contratto in scadenza il prossimo anno, i giallorossi vorrebbero prolungare fino al 2025. Quindi di un'altra stagione. Una possibilità cui sarebbe d'accordo anche lo stesso il calciatore e il suo entourage. Dunque le parti sono già a lavoro per limare i dettagli, con l'ufficialità che potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Ricordiamo che Pietro Iemmello è il centravanti di riferimento del Catanzaro. La scorsa stagione, una delle migliori della sua carriera, è stato un pilastro della squadra di Vincenzo Vivarini segnando 28 gol in sole 36 presenze. Per il ritorno in Serie B delle Aquile del Sud il contributo del classe 1992 sarà fondamentale e, in caso di rinnovo, anche per l'annata successiva.