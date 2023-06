Catanzaro, a Lecce le gare in casa senza disponibilità del Ceravolo

Si giocheranno al Via del Mare di Lecce le prima sfide casalinghe del Catanzaro per il campionato di Serie B. Il Ceravolo, non sarà immediatamente a disposizione causa lavori in corso e il club calabrese ha messo come stadio alternativo quello di Lecce. Così, secondo quanto riportato da La Gazzetta del Sud la squadra di Vincenzo Vivarini dovrà sloggiare e farlo proprio nello stadio salentino, il quale non si trova di certo a due passi. Dando un'occhiata al passato e tornando indietro di 17 anni, proprio in occasione dell'ultima apparizione della squadra in B prima di oggi, la struttura del Lecce aveva già aperto le porte per una sfida contro il Catania. E prima ancora nello spareggio salvezza di C1 del 1991 contro il Nola.