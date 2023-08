Catanzaro, abbonamenti: numeri record

Un record storico per il Catanzaro. Il salto in Serie B ha riacceso la passione dei tifosi, i quali hanno risposto presente tramite la campagna abbonamenti. Le tessere staccate per la nuova stagione sono quasi 4 mila. Mai tante tessere vendute nella storia del club. Superato il record risalente alla stagione 1982/1983 con 3955 abbonamenti sottoscritti. In quel caso, però, le Aquile si trovavano in Serie A.