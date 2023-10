Catanzaro, Fulignati: “Che soddisfazione vincere a Marassi, la B è incredibile”

Primo storico successo in campionato del Catanzaro a Marassi contro la Sampdoria, che vince per 1-2. Un trionfo che rende orgoglioso il portiere giallorosso Andrea Fulignati , convinto che la sua squadra possa togliersi diverse soddisfazioni questa stagione. "Vincere in uno stadio di Serie A fa davvero piacere. La vittoria vale tre punti, come le altre, ma questa ha un sapore diverso" ha dichiarato in conferenza stampa.

CAMPIONATO: Successivamente il portiere ha parlato del campionato di Serie B, mettendo in luce le varie difficoltà rispetto a quello di C. "Se esistono le categorie, c'è un motivo. Il percorso intrapreso in Serie C è bastato per subire meno e anche se ti attaccavano le qualità degli avversari non erano poi così alte. Mentre in Serie B ti segnano appena concedi anche solo un centimetro. Bisogna trovare l’equilibrio giusto, ci stiamo lavorando. A Genova si sono visti grandi miglioramenti da questo punto di vista". Tornando quindi sul successo contro la Samp: "Penso che non sia stata la nostra vittoria migliore. A Marassi abbiamo dimostrato di saper reagire agli eventi e bisogna continuare a farlo, perché non si può passare sempre in vantaggio".