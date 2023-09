Catanzaro, la Casertana vuole Curcio. Pronto il sostituto per le aquile

Il mercato in Serie C non è ancora concluso, almeno per la Casertana che avrà tempo fino all'8 settembre per effettuare acquisti e scambi. Uno di questi potrebbe arrivare dal Catanzaro - e si tratta di Alessio Curcio, esterno d'attacco che non rientra nel progetto tecnico delle aquile. Quindi può partire senza problemi. Perché il club giallorosso ha già pensato ad un sostituto che possa fare al caso di mister Vivarini, Marcello Trotta. Attaccante classe 1992 fresco di risoluzione contrattuale con l'Avellino e momentaneamente svincolato. Per ora si tratta solo di un interessamento, nelle prossime ore ne sapremo certamente di più sulla validità delle operazioni.