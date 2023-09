Catanzaro, Magalini si nasconde: “Noi rivelazione? Serie A affare d’altri…”

Magalini ha poi fatto il bilancio del mercato e provato a tracciare il quadro delle favorite, con tanto di frecciatina ad una propria ex squadra...: "In chiusura abbiamo provato a concludere un paio di cessioni che sono sfumate, ma nessuno è rimasto fuori rosa. Rispetto all'anno scorso non abbiamo smantellato la rosa, anzi contro lo Spezia in campo c'erano dieci giocatori della squadra che ha conquistato la promozione e questo ci rende orgogliosi. Sarà una bella stagione con tante squadre di livello. Parma e Palermo sono molto forti, il Venezia mi piace, mentre ho l'impressione che la Cremonese sia rimasta incompleta".