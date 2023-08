Catanzaro, nuovo tentativo per Szyminski. Poi anche un difensore giovane

Obiettivo rinforzare il reparto arretrato. Sono queste le parole chiave del Catanzaro, che le sta studiando tutte per aggiungere nuovi interpreti al pacchetto difensivo. Precisamente uno esperto, che si sappia caricare la squadra sulle spalle, e uno giovane di prospettiva. Nelle ultime ore pare esser tornato di moda il nome di Przemysław Szyminski, il quale prima aveva rifiutato le avance delle Aquile mentre ora ci pensa e riflette. Il polacco ha anche altre offerte, ma valuta. In alternativa una pista potrebbe essere anche quella di Luka Krajnc dell’Hannover 96, difensore 28enne che si è detto volenteroso a tornare in Italia. Sponda giovani prospettive, rimangono in lista i nomi di Keramitsis e Pio Riccio per quanto appaiano inarrivabili. In settimana però qualcosa potrebbe cambiare. Attendiamo novità.