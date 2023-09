Catanzaro, squalificati Vivarini e un giocatore. C’è anche la multa

Squalifica da una giornata per mister Vivarini e il difensore Kevin Miranda, salteranno il Cittadella. C'è anche una multa da 2.000 euro per il club

Diversi i provvedimenti adottati dal giudice sportivo nei confronti del Catanzaro dopo la trasferta di Bari. In primis, due sono gli squalificati per una giornata, Kevin Miranda e Vincenzo Vivarini. Il difensore è stato squalificato per somma di cartellini, aveva preso un giallo nel finale della gara a Bari. Con lui, anche l'allenatore salterà la prossima sfida di campionato contro il Cittadella in programma per mercoledì 27 settembre. Inoltre, è stata assegnata una multa da 2.000 euro alla società per comportamento scorretto dei tifosi.