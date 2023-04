Cheddira: “A Bari come in Marocco. Secondo posto in B? Davanti due corazzate”

Intervista a 360° per l'attaccahte del Bari Cheddira tra campionato, Ramadan e molto altro.

Intervista a DAZN Talks per l'attaccante di Barie MaroccoWalid Cheddira. Non solo il campionato di Serie B, ma anche alcuni aspetti personali in città e anche in chiave Ramadan.

"Se segno gol è meglio, ma prima ci sono i traguardi di squadra. Noi siamo tranquilli e felici per la classifica, nessuno di noi si sarebbe aspettato un campionato simile e sappiamo di aver fatto qualcosa di straordinario fin qui. Non pensiamo al secondo o terzo posto, Frosinone e Genoa sono due corazzate e noi andiamo avanti per la nostra strada, a fine stagione tireremo le somme", ha spiegato il calciatore sul fronte campionato.

Sul mister: "Mignani? È un allenatore pacato, ma sa quel che vuole, è un suo punto di forza. Ci sta aiutando in questo campionato, sicuramente è anche merito suo se stiamo portando questi risultati.

Sulla città, Cheddira si è detto contento paragonando Bari al Marocco: "Bari è fantastica e sono le persone che la rendono così, mi sembra di stare in Marocco perché sono tutti così accoglienti e genuini. Passeggi per strada e ti invitano a mangiare a casa loro, a me fa molto piacere".

Un passaggio anche sul Ramadan: "Lo sto osservando ed è sicuramente un periodo particolare. [...]. La prima cosa che mangio quando cala il sole sono i datteri e bevo l'acqua, poi a cena integro con i carboidrati".