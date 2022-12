Cheddira, l’agente: “Deve ringraziare la Sangiustese. Futuro da valutare con il Bari”

Che genere di percorso intraprende lo scouting per conoscere calciotori simili? "Ho iniziato questa professione 9 anni fa, attualmente ho diversi collaboratori specifici in determinati settori. Alcuni si occupano di ragazzini molto giovani, lavoriamo sotto questo punto di vista coprendo le diverse fasce. Parmigiani è osservatore e segue tante partite, applicando uno scouting molto attenzionato dalla Serie D sino alla B. Lavoro anche con Sommella, procuratore di Immobile, anche se non è agevole scovare il Cheddira di turno della Serie B. Uno dei nostri principi è cercare ragazzini con una mentalità atta a migliorarsi costantemente". Chances di vederlo al Napoli? "Ad oggi è un calciatore del Bari. Mi auguro possa arrivare in finale con il Marocco. Associano il ragazzo al Napoli per la medesima proprietà dei due club, ma valuteremo insieme al Bari il percorso adeguato per Walid. Stiamo vivendo una situazione bellissima, ma è in continua evoluzione. Ad oggi il Napoli è un club top, sta lottando per lo scudetto, valuteremo la strada adeguata Anche la Lazio cerca un vice-Immobile ed è naturale l'accostamento a Cheddira. La cosa per noi fondamentale è restare concentrati sul Mondiale e sul Bari, non bisogna fare voli pindarici. Magari con il Portogallo potrebbero aprirsi scenari differenti, viviamo il presente con un occhio al futuro, perché attraverso il presidente possiamo raggiungere grandi obiettivi".