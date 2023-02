Cheddira, l’agente: “Mercato? Ha un solo obiettivo e riguarda il Bari”

Grande annata per il calciatore del Bari che sogna in grande.

A TuttoBari.com, il procuratore ha detto riguardo al proprio assistito: "Walo non ha mai preso in considerazione nessuna delle offerte che sono arrivate durante il calciomercato", ha detto l'agente di Cheddira che è stato molto corteggiato anche tra club di alto livello.

E ancora: "Nella sua testa c’è solo il traguardo della Serie A con il Bari. L’anno scorso se qualcuno avesse detto che avrebbe giocato i Mondiali lo avrebbero preso per pazzo. È un ragazzo che vive giorno per giorno e quello e ora non pensa ad altro se non al Bari. Vuole dare il meglio per la società che ha creduto ed investito in lui, è giusto che ripaghi la fiducia di De Laurentiis, Polito e Mignani su tutti".