Cheryshev accende il Venezia poi il Frosinone si sveglia nella ripresa e vince 3-1

Si aperta con la vittoria in trasferta del Frosinone a Venezia la nona giornata di Serie B. Successo della squadra di Grosso che batte in rimonta i lagunari nella ripresa e aggancia momentaneamente il primo posto della classifica (con Reggina e Bari). Sblocca Cheryshev, poi pari di Lucioni. Si decide tutto nel finale col rosso a Ceccaroni che lascia i padroni di casa in dieci e la rete di Mulattieri all'85'. Le speranze del pari del Venezia si spengono sul palo di Crnigoj nel recupero e sul tris di Borrelli a pochi secondi dalla fine.