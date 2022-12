Cittadella-Bari, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Alle 15 calcio d'inizio di Cittadella-Bari. L'undici pugliese è rimasto imbattuto in otto delle ultime 10 sfide (5V, 3N) contro il Cittadella in Serie B, registrando quattro clean sheet nel parziale. Grande equilibrio nelle otto sfide tra Cittadella e Bari in casa dei veneti in Serie B: due successi per parte e quattro pareggi. Nessuna squadra ha guadagnato più punti del Bari in trasferta in questa stagione di Serie B: 15 punti in otto gare fuori casa (4V, 3N, 1P).