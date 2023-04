Cittadella-Genoa, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Si daranno battaglia oggi Cittadella e Genoa. Squadre in campo alle 14 per la sfida della 34esima giornata di Serie B.

Cittadella-Genoa si gioca oggi, sabato 22 aprile 2023 alle ore 14 per la 34esima giornata di Serie B. Sfida molto importante per entrambe le formazioni con i padroni di casa che vogliono allontanarsi ancora di più dalle posizioni pericolose e gli ospiti che vogliono confermarsi in seconda piazza che varrebbe la promozione diretta in A.

Cittadella-Genoa, le ultime Padroni di casa di mister Gorini che potrebbero affidarsi ad Antonucci e Ambrosino in attacco con Crociata alle loro spalle in veste di fantasista. Vita, Pavan e Branca in mezzo al campo. Davanti a Kastrati ci saranno Salvi, Perticone, Frare e Giraudo.

Nel Genoadi Gilardino coppia d'attacco Gudmundsson-Coda per sfondare la difesa rivale e cercare i tre punti per rimanere in scia al Frosinone. Ed è proprio di loro due che ha parlato il mister alla vigilia: "A oro più che altro chiediamo i gol, ma non sono preoccupato. Fanno un gran lavoro per la squadra e non ho dubbi che torneranno presto a segnare". Per il resto Martinez tra i pali con Bani, Vogliacco e Dragusin in difesa. Sabelli e Criscito sulle corsie mentre a centrocampo Frendrup, Badelj e Strootman.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Cittadella e Genoa si giocherà, come detto, oggi sabato 22 aprile 2023 alle ore 14. Gli appassionati e tifosi delle due formazioni potranno seguire il match in diretta tv e streaming. Lo potranno fare grazie a DAZN, Helbiz Live e Sky. In streaming anche con Sky Go.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati, Salvi, Perticone, Frare, Giraudo; Vita, Pavan, Branca; Crociata; Antonucci, Ambrosino.

GENOA (3-5-2) Martinez, Bani, Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Criscito; Gudmundsson, Coda