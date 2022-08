Cittadella-Pisa, le probabili formazioni e dove vederla

In campo alle 20:45.

Prima giornata di Serie B. In campo oggi, sabato 13 agosto anche Cittadella-Pisa che si daranno battaglia a partire dalle 20:45. Grande emozione per il debutto stagionale in campionato con gli umini di Gorini che sfidano quelli di Maran.

Cittadella-Pisa, le ultime

Grande voglia di esordire in questa stagione di Serie B per entrambe le squadre. Cittadella che arriva alla prima giornata della cadetteria forte della vittoria in Coppa Italia contro il Lecce. Ospiti del Pisa che, invece, sono stati sconfitti sempre nella Coppa Nazionale dal Brescia.

Probabili formazioni e dove vederla

Cittadella-Pisa si giocherà come detto oggi, sabato 13 agosto 2022 alle ore 20:45. La partita di Serie B verrà trasmessa da DAZN, Sky e Helbiz. La Serie B 2022-23, infatti, sarà trasmessa in contemporanea da questi tre provider per questa annata. DAZN e Helbiz trasmetteranno tutte le partite del campionato cadetto in streaming mentre Sky lo farà anche sulle piattaforme digitale satellitare e terrestre oltre che mobile/internet. Ad ogni modo con le tre emittenti sarà possibile seguire in modo perfetto tutta la stagione della B.

Di seguito le probabili formazioni:

CITTADELLA(4-3-3): Kastrati, Donnarumma, Frare, Perticone, Cassandro, Branca, Danzi, Vita, Baldini, Asensio, Antonucci

PISA(4-3-2-1): Nicolas, Cisco, Canestrelli, Hermansson, Jureskin, Marin, De Vitis, Ionita, Mastinu, Sibilli, Masucci