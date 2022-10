Cittadella-Spal, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 14 per la nona giornata di Serie B.

Cittadella-Spal si gioca oggi, sabato 15 ottobre 2022 alle 14 per la nona giornata di Serie B . C'è grande entusiasmo e curiosità per questa sfida del campionato cadetto che vedrà l'esordio in panchina alla guida dei ferraresi di mister Daniele De Rossi , alla prima esperienza da allenatore.

La partita tra Cittadella-Spal , valida per la nona giornata del campionato di Serie B, si gioca, come detto, oggi sabato 15 ottobre 2022 alle ore 14 allo stadio “Piercesare Tombolato”.

La sfida tra le due squadre potrà essere vista in tv e in diretta streaming tramite DAZN, Sky e Helbiz Live. Il match verrà trasmesso da DAZN sia sull’app che sul sito ufficiale sul canale dedicato, sulla piattaforma digitale di Sky, su Now TV e sull’app Sky Go in streaming. Sarà possibile guardare la partita anche sull’app e sul canale di Helbiz Live.