Coda punisce ancora il Venezia e fa gioire il Genoa

Con un gol di Coda all'85' il Genoa batte il Venezia e si aggiudica la sfida tra retrocesse. I rossoblù con questi tre punti agganciano il secondo posto in condominio con la Reggina. E' il quinto risultato utile consecutivo per il Grifone da quando Alberto Gilardino è subentrato in panchina a Blessin. Sono 4 vittorie e un pareggio, un ruolino che ha cambiato decisamente trend del Genoa adesso sulla scia della capolista Frosinone. Coda ha risolto il match confermandosi un cecchino per i lagunari. Sesto gol nelle ultime sette partite in cui si è trovato di fronte i lagunari. Genoa che è alla terza vittoria consecutiva in casa anche se oggi ha trovato un Venezia che ha creato diverse difficoltà alla squadra ligure. Tanta energia positiva e grande entusiasmo per il Genoa che adesso sarà ospite del Benevento.