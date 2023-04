Colpaccio Spal a Benevento che riapre i giochi per la salvezza degli estensi

La Spal passa al Vigorito battendo il Benevento 3-1 nel match che valeva moltissimo per la salvezza. La squadra estense con una buona prestazione soprattutto dal punto di vista mentale ha portato a casa i tre punti sostenuta da un grande Meccariello. Ma tutti i ragazzi di Massimo Oddo oggi hanno giocato una gara intensa e con tanta determinazione. Nel primo tempo un gol di Prati dalla distanza ha sbloccato l'incontro al 33' ma i giallorossi hanno subito riequilibrato il match con la rete di Foulon sempre dalla distanza. Nella ripresa Spal che ha accelerato trovando il vantaggio con Celia al 51' con un preciso diagonale. Poi l'inzuccata di Moncini su assist di Nainggolan per il 3-1 definitivo che rilancia le chance di salvezza della squadra del presidente Joe Tacopina. Rassegnazione e contestazione al Vigorito nei confronti della squadra di Stellone che adesso ha più di un piede in Serie C.