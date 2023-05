Colpo grosso in trasferta: il Cagliari strapazza il Perugia: 5-0 e quarto posto

Partita dominata dal Cagliari, che ha vinto nettamente al cospetto di un Perugia irriconoscibile. I sardi sono passati in vantaggio al primo affondo, con l'intera difesa umbra che ha lasciato sfilare al secondo palo un traversone basso dal corner di Mancosu, trovando Lapadula pronto a depositare in rete. Il Cagliari avrebbe potuto raddoppiare subito dopo con lo stesso attaccante e poi con Prelec, che dalla sinistra ha colpito il palo con un diagonale di potenza. Il raddoppio è arrivato con un beffardo cross di Azzi, che ha fatto assumere alla palla una traiettoria che si è rivelata imprendibile per l'incerto Furlan. Il Cagliari ha segnato la terza rete con una clamorosa e bellisima perla da centrocampo di Mancosu, che ha sorpreso il nuovo entrato Gori, fuori dai pali. All'inizio della ripresa ancora i sardi in gol con un tiro di Kourfalidis, servito da una sponda di Mancosu. Poi il quinto gol di Lapadula che fissa il pokerissimo e si conferma goleador del campionato.