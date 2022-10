Colpo Perugia: battuta la Reggina. Manita Spal al Cosenza e De Rossi festeggia

Decima giornata di Serie B con tanti risultati inattesi. Per la vetta il Frosinone ha trovato tre punti nei minuti di recupero battendo il Bari in 10 e conquistando la vetta. La sorpresa più grande di tutti il colpo al Granillo del Perugia con Castori tornato in panchina. La squadra umbra in 10 ha vinto 3-2. Vittoria al debutto al Mazza di Daniele De Rossi visto che la sua Spal ne ha fatti 5 al Cosenza con i gol al 10’ Moncini, 22’ Dickmann, 48’Dickmann, 57’ Maistro, 73’ Peda. Ko il Benevento di Cannavaro battuto dal ritrovato Como. Pareggio tra il Brescia e il Venezia. Colpo grosso del Südtirol: in un Druso tutto esaurito, i biancorossi si impongono 1-0 sul Parma. Decide al 29esimo un gran gol dalla distanza di Nicolussi Caviglia. Una vittoria che muove la classifica e consente ai ragazzi di Bisoli di scavalcare gli ospiti.