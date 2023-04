Colpo salvezza del Brescia che batte la Reggina al Granillo

Vittoria preziosissima del Brescia che sul terreno della Reggina ha vinto 2-1 con i gol di Mangraviti e Rodriguez. La rete della bandiera per i calabresi è stata messa a segno da Bouah. Partita molto tesa che si è conclusa con ben tre espulsi, uno della Reggina e due del Brescia. Ma la cosa che più conta per le rondinelle è la vittoria che vale tre punti d'oro per la salvezza. Vittoria che fa morale e classifica visto che la banda di Gastaldello è 17a e dunque in zona playout. Il prossimo appuntamento di campionato per la Reggina è sul campo del Frosinone, il Brescia, lunedì 1 maggio alle 15 al Rigamonti ospiterà il Cosenza.