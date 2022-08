Como-Brescia, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Stasera si chiuderà la terza giornata di Serie B con la sfida Como-Brescia. Al Sinigaglia si applaudirà l’esordio di Cesc Fabregas (probabilmente partirà dalla panchina per entrare a gara in corso) e prima, nel pomeriggio, abbraccerà l’altra star Thierry Henry che prima di andare allo stadio per la partita contro il Brescia spiegherà i suoi progetti, anche a sfondo sociale, dopo l’ingresso in società come azionista con una piccola quota. Stessa operazione finanziaria fatta anche da Fabregas un mesetto fa. Per il mister del Como Gattuso, che non può disporre di sei calciatori indisponibili (Baselli, Bellemo, Bertoncini, Chajia, Iovine e Vignali), scelte obbligate con un 4-4-2 con Ghidotti in porta. Difesa, da destra a sinistra, composta da Bovolon, Binks, Scaglia e Ioannou. Centrocampo, sempre da destra a sinistra, formato da Parigini, Faragò, Arrigoni e Blanco. In attacco, il tandem Cerri-Mancuso. Dalla parte opposta Pep Clotet, che deve fare a meno di Huard e van de Looi indisponibili, sembra orientato ad optare per un 4-3-1-2 con Lezzerini tra i pali. Linea difensiva, da destra a sinistra, formata da Karačić, Cistana, Adorni e Mangraviti. In mediana, sempre da destra a sinistra, agiranno Bisoli, Viviani e Bertagnoli. Davanti, alle spalle della coppia Ayè-Bianchi, agirà Moreo nelle vesti da trequartista.