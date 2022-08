Como-Cagliari, le probabili formazioni e dove vederla

In campo alle 20:45.

Redazione ITASportPress

Prima giornata di Serie B. In campo oggi, sabato 13 agosto anche Como-Cagliari che si daranno battaglia a partire dalle 20:45. Grande emozione per il debutto stagionale in campionato con gli uomini di Gattuso che sfidano quelli di Liverani.

Como-Cagliari, le ultime

Grande voglia di debuttare in Serie B 2022-23 per entrambe le formazioni anche se con spiriti diversi. I padroni di casa del Como con l'entusiasmo di una piazza che ha appena accolto un big del calibro di Cesc Fabregas. Ospiti che, invece, arrivano dalla deludente retrocessione della passata annata ma saranno guidati da capitan Pavoletti per cercare l'immediato ritorno nel massimo torneo.

Probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Como e Cagliari si giocherà, come detto, oggi 13 agosto 2022 alle ore 20:45. A trasmettere l'evento saranno DAZN, Sky e Helbiz. La Serie B 2022-23, infatti, sarà trasmessa in contemporanea in questa stagione da questi tre provider. Le partite potranno essere seguite anche in streaming con DAZN e Helbiz. Come loro anche Sky darà modo di vedere la gara sia sulle piattaforme digitali satellitari e terrestre sia che su mobile/internet.

Con le tre emittenti, la visione in diretta tv e streaming delle gare di Serie B sarà quindi garantita.

Di seguito le probabili formazioni:

COMO (4-4-2): Ghidotti; Iovine, Scaglia, Binks, Ioannou; Parigini, Bellemo, Baselli, Blanco; Mancuso, Cerri.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Di Pardo, Goldaniga, Altare, Carboni; Deiola, Viola, Rog; Pereiro; Luvumbo, Pavoletti.