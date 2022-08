Como, Fabregas: “Qui per progetto e non per soldi. Prometto la Serie A”

Grande attesa per le prime dichiarazioni di Cesc Fabregas, nuovo calciatore del Como che ha firmato per due anni. L'ex Arsenal ha ammesso oggi in conferenza stampa di aver acquistato le azioni del club lariano. Lo spagnolo ha detto: "Quando mi impegno per un progetto lo faccio con tutto me stesso perchè sono passionale. Questa è una sfida per me e mi dedico a questa società per i prossimi due anni dentro e fuori dal campo e prometto che voglio la Serie A. Dal punto di vista fisico non sono al 100% perchè da qualche mese mi alleno da solo. Spero di essere pronto per la Coppa Italia ma prima voglio raggiungere una condizione ottimale". Io e Buffon campioni del mondo in B? "A Gigi ho segnato due volte in carriera e forse ne farò anche un terzo in campionato. Non vedo l'ora di iniziare e sognare di fare qualche magia qui a Como. Qui per un progetto e non per soldi ed infatti non sono voluto andare via dall'Europa nonostante avessi offerte dall'America. Posso dire di aver acquistato azioni del Como."