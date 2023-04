Como-Genoa, le probabili formazioni e dove seguirla in tv

Al Sinigaglia il Grifone vuole portare a casa l'intera posta in palio per provare a raggiungere il Frosinone

Pochi problemi per i padroni di casa, i quali occupano la 12esima casella in classifica.Il Como, dunque, dovrebbe schierarsi con un 3-5-2 piuttosto equilibrato, formato dal trio di difesa Odenthal, Canestrelli, Binks. Tanta intensità a centrocampo con Faragò, Bellemo e Da Cunha, mentre nelle fasce dovrebbero agire Ioannou e Vignali. Attacco a due formato da Cutrone e Cerri.

Ambizioni particolarmente elevate da parte della squadra di Alberto Gilardino, la quale non si è ancora arresa e vuole la promozione diretta. Il match tra Como e Genoa andrà in scena nella giornata odierna alle ore 15:00 e sarà trasmesso dall'emittente televisivo DAZN , ma anche da Sky tramite il canale dedicato Sky Calcio .

Per quanto riguarda l'opzione streaming, invece, la possibilità si indirizza verso l'applicazione per smartphone di DAZN, ma anche ONEFOOTBALL. Il primo richiede il pagamento di un abbonamento mensile, mentre per il secondo è necessario acquistare solo l'evento in questione.