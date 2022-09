Como, Longo: “La società ha un progetto chiaro. Lavorare con Fabregas uno stimolo”

"Intanto voglio ringraziare e salutare Gattuso, con cui ho un rapporto di stima reciproca. Ci siamo parlati e confrontati, mi spiace per lui e spero che possa risolvere presto i suoi problemi e che possa tornare subito in pista perché è un ottimo allenatore. Ringrazio il Como per avermi dato questa possibilità che sposo con grande entusiasmo. E' una grande chance per me, voglio trasmettere con energia le mie idee. Buonissime le sensazioni che mi ha dato il gruppo. E' iniziato il periodo di valutazione del Como che comunque ho seguito. Alcuni giocatori li conoscevo per averci giocato contro, altri invece sono curioso di valutarli internamente. Per conoscere bene il gruppo bisogna lavorarci a stretto contatto, per capire carattere ed aspetti tecnici. Magari le impressioni dall'esterno possono essere smentite dal campo. Sta a me capire dove intervenire, bisogna farlo velocemente anche per avere una identità riconoscibile. La squadra ha grande potenziale. La società è stata molto chiara. Hanno ambizioni ed un progetto chiaro. Io per primo sono un ambizioso, infatti non mi pongo limiti e cerco di lavorare al massimo. Il club è concreto, realistico nell'analizzare la situazione. Lavorare con calciatori come Fabregas è uno stimolo, può anche arricchirmi come bagaglio tecnico. Credo che in questa situazione può giocare sia davanti la difesa che dietro le punte. Parto da un presupposto: non sono integralista. Vale sia per l'utilizzo dei giocatori che per la scelta del modulo. Bisogna adattarsi alle varie esigenze e situazioni".