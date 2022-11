Como, Longo sfida il Genoa: “Sono i più forti ma a noi serve continuità”

Il mister alla vigilia della gara contro il Grifone.

Redazione ITASportPress

In vista della sfida contro il Genoa, posticipo di Serie B in programma allo Stadio "Luigi Ferraris" domenica 13 novembre alle ore 16:15, il tecnico del Como Moreno Longo ha presentato in conferenza stampa il match nel consueto appuntamento con i media.

Reduce dalla vittoria contro il Venzia, il mister ha parlato del momento dei suoi: "La vittoria aiuta a lavorare meglio, questa è stata una settimana con atmosfera positiva ma allo stesso tempo consapevole di dover continuare a lavorare duro per cercare di migliorare e crescere che ci deve portare ad avere maggiore continuità per toglierci da una situazione di classifica in questo momento non ancora tranquilla", ha detto Longo.

Parlando poi del Genoa e della forza della squadra di mister Blessin: "Il Genoa è una squadra forte, secondo me la più forte del campionato per profondità di organico. Una squadra che nell’ultima partita ha fatto il 72% di possesso palla quindi con una mole di gioco impressionante e con giocatori di qualità che in ogni momento della partita ti possono fare male. Da parte nostra ci vorrà grande attenzione".