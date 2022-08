Como, maglia uguale per due anni per aiutare le famiglie

Sostegno per le famiglie in un momento particolare

Il Como 1907 ha presentato la nuova divisa Home. Un kit creato per stupire sia dentro che fuori il terreno di gioco.

Disegnato dallo stilista d’alta moda Didit Hediprasetyo , il nuovo kit fa parte di un progetto unico che si occuperà di raccogliere fondi per la comunità locale. Infatti, TUTTI i profitti della vendita delle divise da gioco verranno devoluti per finanziare opere di utilità sociale nella città di Como e sul territorio lariano.

“Amo lavorare con le texture e esprimere un sentimento di energia e movimento attraverso i colori e le pennellate. Questa collaborazione è stata particolarmente gratificante per il modo in cui ha fatto coesistere arte, design e sportswear” continua Golnaz Jebelli .

Prima che i tifosi possano acquistare la nuova maglia, ci sarà la possibilità di ricevere la riproduzione del quadro in formato digitale da usare come screensaver, oltre alle litografie del dipinto.

Le litografie saranno disponibili sul sito web como4como.com a un prezzo compreso tra i 10 e i 50 euro e il ricavato delle vendite sarà destinato a una serie di progetti di utilità sociale destinati all’area di Como. Ogni donazione farà guadagnare un credito per l’acquisto del kit.

L'INIZIATIVA - E per dare un ulteriore supporto ai tifosi del Como, il club ha promesso di mantenere lo stesso kit per almeno due stagioni sportive, con l’obiettivo finale di avere lo stesso design per cinque anni.