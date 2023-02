Como, malore in curva: tifoso si accascia amico chiama soccorsi ma cade. Entrambi in ospedale

Momenti drammatici durante Como-Frosinone per un malore occorso ad un tifoso azzurro al 23'. Un giovane della squadra locale si è sentito male, mentre si trovava nella curva, accasciandosi al suolo -riporta Gazzetta.it-. A quel punto un altro tifoso ha scavalcato le barriere ed è entrato in campo per chiamare il medico sociale del Como. Faticosamente prima un'ambulanza e poi l'automedica si sono portate nel luogo dove si trova lo sfortunato tifoso, per i soccorsi: ora è ricoverato in codice rosso. La partita è stata sospesa per 25’, con l’arbitro Manganiello che ha poi fatto riprendere il gioco. Durante lo stop i tifosi locali hanno intanto ritirato gli striscioni dalla curva. Secondo una prima ricostruzione, mentre il 23enne tifoso della curva ha avuto un malore, un altro, di 43 anni, ha cercato di sorreggerlo ma ha perso l’equilibrio ed è caduto dagli spalti riportando un trauma al volto, non grave.