Como-Spal, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 14 per la sesta giornata di Serie B.

Como-Spal si gioca oggi, sabato 17 settembre 2022 alle ore 14 per la sesta giornata di Serie B. Obiettivi di entrambe le squadre: vincere. Padroni di casa fermi a quota 2 punti in classifica, ospiti a 8 ma con grandi ambizioni.

Avvio di Serie B non ideale, come detto, per il Como che non ha trovato il successo nelle prime cinque gare di campionato. Contro la Spal serve un cambio di passo, ma la squadra di Venturato si è sbloccata dopo la vittoria contro il Cagliari trovando un pari col Bari e un altro successo nell'ultimo turno giocato contro il Venezia. Padroni di casa che potrebbero puntare su Mancuso-Cerri in avanti. I ferraresi risponderanno con bomber La Mantia e probabilmente uno tra Finotto e Moncini.