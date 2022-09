Cosenza-Bari, le probabili formazioni e dove vederla

Per gli appassionati della Serie B che vorranno vedere la sfida tra Cosenza-Bari ci saranno diverse possibilità per farlo. La gara sarà trasmessa in diretta tv da DAZN attraverso l'app scaricabile su smart tv oltre che sulle console di gioco Xbox e PlayStation, utilizzabile su dispositivi da collegare alla tv come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Il match di Serie B è visibile anche su Sky al canale Sky Sport (numero 252).