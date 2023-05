Cosenza-Brescia, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo per la gara d'andata del playout di Serie B alle 20:30. Cosenza e Brescia si sfidano questa sera.

Cosenza-Brescia si sfidano oggi, giovedì 25 maggio 2023 alle ore 20:30 per la prima gara del playout Serie B. Match d'andata per decidere quale delle due formazioni resterà in cadetteria e quale, invece, dovrà scendere in Serie C.