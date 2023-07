Cosenza, Caserta: “Entusiasta del progetto, non vedo l’ora di mettermi in gioco”

Intervenuto in conferenza stampa, Fabio Caserta si è presentato come nuovo allenatore del Cosenza. Il tecnico ha parlato del progetto, delle ambizioni per il prossimo anno e delle emozioni che lo accompagnano quotidianamente: "Un'accoglienza così calorosa fa sempre grande piacere - ha esordito l'allenatore in conferenza -. Qualche settimana fa avevo diverse offerte sul tavolo, ma ho deciso di venire qui. Non vedo l'ora di rimettermi in gioco, sono convinto che questa sia una piazza importantissima e credo fermamente nel progetto". Un affermazione, però, ha colpito i tifosi: "Sono calabrese e so cosa significa lavorare qui, non vedo l'ora".