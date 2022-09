Cosenza-Como, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:30 per la settima giornata di Serie B.

Ancora qualche dubbio di formazione per entrambe le squadre. Il Cosenza arriva alla sfida odierna con 8 punti in classifica e dopo il pareggio esterno contro il Sudtirol. La squadra di Longo cercherà dunque i tre punti davanti al proprio pubblico. Gli ospiti del Como hanno fin qui ottenuto solo 3 punti in graduatoria e sono reduci dal 3-3 prima della sosta nazionali contro la Spal.

Cosenza-Como è in programma, come anticipato, questa sera, venerdì 30 settembre 2022 alle ore 20.30 allo stadio “San Vito-Marulla” di Cosenza. Si potrà vedere la partita su tre diverse piattaforme: DAZN, Sky e Helbiz Live. Sul satellite con Sky, la gara sarà visibile sui canali Sport e Calcio. Le tre piattaforme daranno modo di seguire la partita di Serie B anche in streaming con la partita del campionato che sarà disponibile anche su dispositivi portatili quali smartphone, tablet e pc. Esiste poi anche l'opzione NOW TV.