Cosenza, Dionigi: “Con la Reggina una gara speciale. Dobbiamo dare il meglio”

"Fa piacere che questo sia il miglior avvio nelle ultime stagioni di Serie B, avere una base solida da cui partire è fonte di fiducia per i ragazzi e i punti sono tutti meritati. La forza del nostro gruppo si vede nel fatto che sono andati a segno otto giocatori diversi e speriamo che diventino ancora di più. Poi certo dobbiamo individuare un giocatore che possa garantire un tot di gol, un bomber, che poi siano otto o 16 le sue reti dipende dalle situazioni. La Reggina in casa le ha vinte tutte, segna molte reti e ha costruito una squadra molto importante con un ottimo allenatore. Sviluppa un gioco molto veloce, con ripartenze importanti basandosi sulla qualità dei giocatori in rosa. È una squadra che come detto ambisce a traguardi importanti, quindi è normale abbiano queste possibilità. Noi dobbiamo guardare a noi stessi come fatto finora, non dobbiamo uscire da questo ambito o rischiamo brutte figure. È una partita speciale, il passato non si scorda. Ma è anche bella perché oggi sono dall’altra parte. Devo fare di tutto per i miei nuovi colori, cercheremo insieme ai ragazzi di fare il meglio possibile. È una partita da sapori belli e valori importanti".