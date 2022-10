Cosenza, esonerato Dionisi

Due tecnici in corsa per la panchina del Cosenza

Le sconfitte contro Spal e Frosinone hanno fatto saltare la panchina del Cosenza non più occupata dal tecnico Davide Dionisi. Questa la nota: La Società Cosenza Calcio comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra il Sig. Davide Dionigi. Al tecnico, che ha collezionato 12 panchine in rossoblù, tra Coppa e Campionato, vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto. La Società informa che nelle prossime ore sarà ufficializzato il nuovo tecnico della squadra rossoblù. Per il sostituto di Dionisi la società pensa a Breda e Di Biagio.