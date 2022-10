Cosenza-Genoa, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 14 per la nona giornata di Serie B.

Cosenza-Genoa si gioca oggi, sabato 15 ottobre 2022 per la nona giornata di Serie B. I padroni di casa vogliono riscattare la dura sconfitta contro la Reggina, mentre gli ospiti cercano il successo per avvicinarsi alla vetta della classifica dopo lo 0-0 col Cagliari.

Il Cosenza ha ottenuto fino ad oggi 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. La formazione di casa ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 9. Lato Genoa , il club rossoblù ha ottenuto finora 4 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 5. Idee chiare per il mister del Grifone Blessin : "Dovremmo tenere alta la concentrazione e la cosa importante è che vogliamo dominare la partita facendo anche attenzione alla fase difensiva in caso di ripartenze".

La partita tra Cosenza e Genoa si gioca, come detto, sabato 15 ottobre alle 14:00. Il match sarà visibile in diretta su DAZN, Sky ed Helbiz Live. Per quanto riguarda la visione in tv su Sky si potrà vedere la gara su Sky Sport e precisamente sul canale 252.

Per chi preferisse la visione in streaming potrà farlo, come detto, anche con DAZN e Helbiz Live oltre che con Sky tramite Sky Go. Previsa anche l'opzione Now.