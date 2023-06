Cosenza, Martino: “Si chiude un cerchio, ringrazio tutti”

"Si chiude così un cerchio che ci dava per retrocessi, ma che ieri ha dovuto fare un passo indietro per far posto a noi" ha così esordito tramite i propri profili social Pietro Martino. Il difensore del Cosenza ha festeggiato la permanenza in Serie B per il sesto anno consecutivo conquistata sul campo del Rigamonti. Un traguardo fondamentale, per club e tifosi, raggiunto solo grazie una clamorosa intuizione di Meroni a tempo scaduto con rete del pareggio che sancisce la retrocessione definitiva per gli avversari del Brescia. "Noi ci abbiamo sempre creduto e sempre noi abbiamo portato a casa una soddisfazione immensa, sia da calciatori che da vere e proprie persone. Un grazie speciale va ai compagni, allo staff e ai tifosi, ma anche a mio Papà che da lassù spero sia fiero di me".