Cosenza-Spal, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo oggi alle 16:15 per il match di campionato di Serie B.

Cosenza-Spal si gioca oggi, domenica 12 marzo 2023 alle ore 16:15 per la 29esima giornata del campionato di Serie B. Una gara davvero importante per entrambe le formazioni che stanno cercando disperatamente punti per migliorare la classifica.

Cosenza-Spal, le ultime La sfida tra Cosenza e Spal di oggi è un vero e proprio scontro diretto tra due delle tre squadre di fondo classifica. Il pari non servirà a nessun ma con una vittoria il campionato potrebbe avere una svolta decisiva. Per i padroni di casa di Viali spazio a Nasti in avanti con Marras e D'Urso in appoggio. La Spal di Oddo risponderà con La Mantia punta centrale e il tris Fetfatzidis, Tunjov e Maistro alle sue spalle. In mezzo al campo Zanellato e Murgia con Nainggolan che è infortunato.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Cosenza-Spal, sfida valida per la 29^ giornata di Serie B, è in programma come detto oggi, domenica 12 marzo, alle 16:15, allo stadio San Vito-Marulla. La partita del campionato cadetto sarà trasmessa in diretta in tv su Sky Sport 252. Gli utenti Sky potranno seguire la partita anche sull'app SkyGO. La partita verrà trasmessa anche su DAZN, Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

COSENZA (4-3-2-1): Micai; Rispoli, Vaisanen, Meroni, D’Orazio; Florenzi, Brescianini, Cortinovis; Marras, D’Urso; Nasti. Allenatore: Viali.

SPAL (4-2-3-1): Alfonso; Dickmann, Arena, Meccariello, Tripaldelli; Murgia, Zanellato; Fetfatzidis, Tunjov, Maistro; La Mantia. Allenatore: Oddo.