Cosenza-Sudtirol, probabili formazioni e dove vederla

Terminata la sosta per le nazionali, è tempo di tornare in campo in Serie B . Tra le sfide più curiose di questo weekend c'è quella tra Cosenza e Sudtirol , due club che hanno iniziato bene la propria stagione, ma che sono alla ricerca di una vittoria per trovare lo slancio.

Cosenza-Sudtirol, le ultime

Con 4 punti in quattro partite, il Cosenza di Caserta è alla ricerca dello slancio giusto per l'avvio di stagione. Per la sfida al Sudtirol, Caserta dovrebbe affidarsi ancora una volta a Tutino alle spalle di Forte per l'attacco, con Calò nei tre dietro. Il Sudtirol di Bisoli invece, con 7 punti in tre gare, ha senza dubbio approcciato bene stagione e adesso punta ai tre punti in casa del Cosenza. Per l'occasione, Bisoli dovrebbe scegliere per il classico 4-4-2 con Casiraghi e Odogwu in avanti.