Cosenza, ufficiale: William Viali è il nuovo allenatore

Il Cosenza ha deciso nei giorni scorsi di esonerare Dionigi . Nella giornata di oggi è stato ufficializzato l'arrivo del nuovo tecnico: si tratta di William Viali , ex Novara e Cesena . Questa la nota ufficiale del club:

"La Società Cosenza Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a William Viali. Il tecnico, nato a Vaprio d’Adda (Milano) il 16 novembre 1974, ha iniziato la sua carriera di allenatore nella stagione 2010/2011 con il Fiorenzuola. Colleziona altre esperienze con Piacenza, Pro Piacenza, Sudtirol e Cuneo prima di approdare alla guida del Novara con cui nel 2019 disputa i play off per la promozione in Serie B.